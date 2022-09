Scholz-Rede vor der UN-Generalversammlung

Ein Imperialist wirft einem Imperialisten Imperialismus vor

Für das Agieren Russlands gebe es nur ein Wort: „Das ist blanker Imperialismus.“ So tönte Olaf Scholz in der gestrigen Nacht vor der UN-Generalversammlung in New York. So richtig diese Aussage in Bezug auf das Vorgehen des neuimperialistischen Russland in Sachen Annexion der Krim und Scheinreferenden in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk mit dem Ziel, diese an Russland anzuschließen, ist, so verlogen ist sie auch.

Von ffz