Herzliche Glückwünsche zum 40. Jahrestag der Gründung der MLPD

An diesem denkwürdigen Tag gedenken wir in besonderer Weise des Gründers der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands und herausragenden Führers der internationalen kommunistischen Bewegung, des Genossen Willi Dickhut, dessen unsterbliche historische Leistungen nicht nur in die Geschichte der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, sondern auch in die Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung eingegangen sind. An diesem feierlichen Tag, dem Geburtstag der Partei, möchten wir diesem herausragenden proletarischen Revolutionär eine hohe Anerkennung zollen.

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands entstand zu einer Zeit, als sich der Revisionismus in der ganzen Welt ausbreitete und die sozialistische Bewegung große Rückschläge erlitt. Allein diese Tatsache ist ein Ausdruck des unerschrockenen Geistes der deutschen marxistisch-leninistischen Parteigenossen gegen den Trend, ein großartiger Ausgangspunkt für die deutsche marxistisch-leninistische Partei, ein großer Beitrag zur internationalen kommunistischen Bewegung und natürlich eine monumentale historische Leistung des Genossen Willi Dickhut.

Seit vierzig Jahren hält die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands das rote Banner des Marxismus-Leninismus und der Mao-Tsetung-Philosophie hoch, tritt dem Revisionismus und dem Imperialismus entschlossen entgegen und leistet einen ständigen Beitrag zur internationalen kommunistischen Bewegung.

Wir fühlen uns besonders verbunden und ermutigt durch die Tatsache, dass die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands immer an unserer Seite, an der Seite der chinesischen Kommunisten und des chinesischen Volkes, gestanden hat - in unserem entschiedenen Widerstand gegen die revisionistische Linie Deng Xiaopings und gegen die Restauration des Kapitalismus in China.

Es gab bislang noch keine Befreiung des Proletariats im Weltmaßstab. Um die internationale kommunistische Bewegung voranzubringen, initiierte, organisierte und leitete die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands die Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen (ICOR), ein Beitrag von großer historischer und praktischer Bedeutung zu einer Zeit, als der internationale Kommunismus auf dem Tiefpunkt war. Wir nutzen diese Gelegenheit, um der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands unsere tiefe Dankbarkeit auszudrücken.

Die historische Aufgabe, vor der die Kommunisten in der ganzen Welt stehen, ist eine sehr schwierige. Wir müssen eine wissenschaftliche Zusammenfassung der historischen Erfahrungen und Lehren der kommunistischen Bewegung erstellen. Das Scheitern des Sozialismus war bitter und die Lehren daraus sind tiefgreifend. Scheitern ist nicht schlimm. Scheitern ist unvermeidlich, man könnte sogar sagen normal. Erschreckend ist die Unfähigkeit, eine wissenschaftliche Bilanz der Misserfolge zu ziehen. Das ist das, was am gefährlichsten ist. Warum wurde der Kapitalismus in der Sowjetunion restauriert? Warum kam es in China auch nach der Kulturrevolution zu einer kapitalistischen Restauration? Bislang haben wir keine sehr wissenschaftlichen und sehr richtigen Antworten gegeben.

Außerdem entwickelt sich die Geschichte ständig weiter. Wie sollten wir Kommunisten angesichts der neuen historischen Bedingungen, die jetzt in der ganzen Welt herrschen, diese Epoche verstehen und wie sollten wir unsere Kampfstrategie festlegen, was auch eine wichtige historische Aufgabe für uns Kommunisten ist. Den Jahrestag der Gründung der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands zu begehen, besteht für uns darin, das unvollendete Werk unserer revolutionären Vorväter fortzuführen und die kommunistische Bewegung weltweit unter dem roten Banner des Marxismus-Leninismus und der Mao-Tsetung-Gedanken weiter voranzubringen.

Wir hoffen, dass wir in diesem großen revolutionären Kampf des Proletariats immer Mitkämpfer sein werden, die Seite an Seite kämpfen und Seite an Seite vorankommen!

Hut ab vor Genosse Willi Dickhut!

An die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands!

Proletarier aller Länder vereinigt euch!

Es lebe der Sieg des Kommunismus!