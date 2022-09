MLPD beim 30. Internationalen Kurdischen Festival in Landgraaf / Niederlande

Hoch die internationale Solidarität

Am 17. September fand das 30. Internationale Kurdische Festival mit 7000 bis 8000 Menschen in Landgraaf in den Niederlanden, nahe der deutschen Grenze, statt. Das Festival stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Gegen Besatzung und Völkermord – Kurdistan verteidigen, Öçalan befreien!“ Dazu waren überwiegend Kurdinnen und Kurden aus verschiedenen Ländern Westeuropas gekommen, mit großen Delegationen aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich.

Korrespodenz aus Köln