„Ich habe schon nach euch gesucht …“

Seitdem wir jede zweite Montagsdemo auf dem Wiener Platz im Arbeiterstadtteil Köln Mülheim machen, belebt sich die Diskussion. Viele Kölnerinnen und Kölner sind hier auf dem Nachhauseweg von der Arbeit oder kommen vom Einkaufen.

Die Montagsdemo gewinnt an Anziehungskraft mit ihrem Protest auf der Straße gegen die Regierung und ihre Kriegs- und Monopolpolitik. „Endlich macht mal jemand was!“, „Wenn wir uns nicht wehren, passiert nichts. Die Jugend hat keine Zukunft, wenn das so weiter geht. Die Jugend muss hier mitmachen“, sagt engagiert eine junge Kongolesin. Sie will ihren Instragram-Kanal für die Werbung zur Montagsdemo nutzen. Mehrere haben spontan Interesse, mit nach Berlin zu fahren. „Ich hab euch schon gesucht! Ich war doch mal Rotfuchs und hab überlegt, jetzt wieder bei euch aktiv zu werden“, so eine junge Erwachsene.

Wir müssen noch viel mehr Wert auf Organisationsarbeit legen. Gut waren unsere Anmeldelisten für die Fahrt nach Berlin mit dem Zug und neue Flyer für die regelmäßige Montagsdemo in Köln. Übernachtung und wie jeder die Kosten für Berlin stemmt, müssen wir noch organisieren. Dann wurde beraten, wer unsere Delegierten für den Bundesweiten Kongress der neuen Friedensbewegung am 2. Oktober sein könnten. Erst gab es die Überlegung, diese erst später, bei einem Treffen der Widerstandsgruppe zu bestimmen, damit man noch mehr Bündnispartner gewinnen kann. Eines unserer Prinzipien als Montagsdemo ist die direkte Demokratie auf der Straße, gemeinsam dort Beschlüsse zu fassen. Also haben wir die ersten zwei Delegierten, die sich bereit erklärten, direkt gewählt. Zwei weitere wollen wir noch dazu gewinnen und dazu die Bündnisarbeit verstärken.

Rote Fahne News freut sich über Berichte von Montagsdemos und aus eurer tagtäglichen Erfahrung zur Mobilisierung nach Berlin am Wochenende 1. und 2. Oktober. Gerne veröffentlichen wir auch Treff- und Zeitpunkte in den verschiedenen Städten für die Reise nach Berlin.