Jetzt anmelden

Herbststudienfreizeit 2022 des REBELL „Schau hinter die Kulissen!“

Die Jugend will Klarheit! Was sind die Hintergründe des Ukraine-Kriegs? Warum ist dieser Krieg ein von beiden Seiten ungerechter Krieg? Was tun wir dagegen, dass die Herrschenden aktiv einen Dritten Weltkrieg vorbereiten? Und überhaupt: Ist die Lage wirklich so ernst? Wir verschaffen uns Durchblick! Macht mit bei der Herbststudienfreizeit des REBELL!

Von Jugendverband REBELL