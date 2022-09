Kein Kampf für die Rechte der Arbeiter?

Ich habe die Situation in unserer Mine #9 sorgfältig untersucht. Leider stellte sich heraus, dass es bei weitem nicht so einfach war, wie in dem Artikel beschrieben.

Dieses Bergwerk befindet sich in staatlichem Besitz und wird vom Energieministerium kontrolliert. Das Ministerium hat einen neuen Direktor ernannt, und der alte Direktor hat Widerstand organisiert.

Dieser Kampf hat sich dadurch verschärft, dass Gelder aus dem Haushalt für den Kauf von Kohle bereitgestellt werden und das Bergwerk die Möglichkeit hat, Kohle zu verdienen und zu fördern.

Mit anderen Worten: Wir sehen, dass es sich nicht um einen Kampf für die Rechte der Arbeiter handelt, sondern um einen Kampf zwischen den Direktoren darüber, wer die Mine ausrauben wird, wenn das Geld reinkommt. Für den alten Direktor ist es natürlich einfacher, einen Teil der Kumpel auf seine Seite zu ziehen.

Leider ist es eine typische Situation in der Ukraine, wenn der Kampf verschiedener Fraktionen um die Kontrolle der staatlichen Bergwerke als "Arbeiterkampf" der Bergleute selbst dargestellt wird.