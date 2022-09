Kunst ist eine Waffe für den Kampf

Bei einer Podiumsdiskussion am gleichen Morgen kam auch der pauschale Antisemitismus-Vorwurf gegen die documenta zur Sprache und wurde einhellig zurückgewiesen. Allerdings ist Taring Padi auch für ein großes Transparent verantwortlich, auf dem tatsächlich der Kopf eines Juden zu sehen war, der die Nazi-Bildsprache benutzte. Es wurde zur Eröffnung auf dem Friedrichsplatz aufgebaut und dann wieder abgehängt. Dafür hat sich Alex in einem Interview mit Kate Brown (artnet.com, am 10.8.22) ausdrücklich entschuldigt und die Verantwortung übernommen: „Wir hätten das wissen müssen, und das war der Fehler. Es war völlig unnötig und schlampig. Wir übernehmen die Verantwortung dafür und kehren zu unseren Grundsätzen der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Lernens zurück. (…) Es sollte jedoch hinzugefügt werden, dass dieser Fehler ein Einzelfall war.“

Alex vertrat bei dieser Podiumsdiskussion wie andere Künstler auch: Kunst ist ein Werkzeug der Propaganda. Zwischen beidem besteht kein Widerspruch – entgegen der bürgerlichen Ideologie von der Kunst um der Kunst willen. Am deutlichsten kommt diese Konzeption wohl bei den Pappfiguren zum Ausdruck, die Taring Padi für Demonstrationen gestaltet. Sie werden von der Gruppe zusammen mit betroffenen Menschen entworfen, so dass beide voneinander lernen. Demonstrationen werden lebendiger durch ihre künstlerische Gestaltung und stärken die Propaganda. Also Kunst mit dem Volk, durch das Volk und für den Kampf.