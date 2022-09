Ukraine

Lange Schlangen von Flüchtlingen – aber keine Hilfe von den Behörden

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine bildeten sich an den Grenzen riesige Schlangen von Autos und Fußgängern. Dies berichtet ein Genosse der ICOR-Organisation "Koordinierungsrat der Arbeiterbewegung in der Ukraine" (KSRD).

Bericht eines Genossen des KSRD