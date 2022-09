Nein, diesmal nicht bei Hartz-IV-Betroffenen, sondern in den Abgeordnetenbüros im Landtag von NRW. Obwohl es genug Elektrostrom gibt, wurde im Landtag in NRW jetzt - aus Energiespargründen - für die 195 Abgeordneten in deren Büros das Warmwasser abgestellt. Was man nicht alles tut, um die Bevölkerung für die Kriegspropaganda und das Abladen der Krisenlasten auf ihren Rücken zu gewinnen. Böse Zungen behaupten dagegen, dass die Abgeordneten weder Warm- und noch Kaltwasser benötigen; denn die waschen doch sowieso in der Regel ihre Hände in Unschuld.