MLPD Thüringen lädt ein zur Open-Air-Diskussion

Dieses von der Regierung ausgerichtete Fest soll darüber hinwegtäuschen, dass es genau diese Regierung ist, die kein Problem damit hat, dass 32 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch im Osten niedrigere Löhne gezahlt werden, obwohl die Wochenarbeitszeit höher liegt. Sie betreibt diese Spaltung aktiv.

In diesem Jahr findet die "Einheitsfeier" in Erfurt statt. Gastgeber Bodo Ramelow (Linkspartei) freut sich, hochrangige Gäste wie den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz in Erfurt begrüßen zu dürfen. Während Steinmeier und Scholz derzeit aktiv einen Dritten Weltkrieg vorbereiten, ist Ramelow ebenfalls ins Lager der Kriegstreiber gewechselt durch seine Forderung nach Waffenlieferungen an die Ukraine. Mit diesen Leuten gibt es also nichts zu feiern! Die MLPD würdigt, dass die demokratische Volksbewegung in der DDR die Wiedervereinigung erkämpft hat. Dadurch kann die Arbeiterklasse in Ost und West gemeinsam für den echten Sozialismus kämpfen.

Erfurt erwartet vom 1. bis 3. Oktober insgesamt 120.000 Besucherinnen und Besucher. Mittendrin dabei: die MLPD mit einer Open-Air-Diskussion zum Thema deutsche Einheit: "Für die Arbeitereinheit in Ost und West". Am Montag, 3. Oktober 2022, 11 bis 13.30 Uhr auf dem Fischmarkt in Erfurt.

Hier der Einladungs- und Programm-Flyer