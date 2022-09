Olaf Scholz besorgt Gas und Diesel aus den Golfstaaten

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weilt auf Einkaufstour in Saudiarabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit diesen (VAE) hat er in Abu Dhabi ein Rahmenabkommen zu einer engeren "Energiepartnerschaft" unterzeichnet. Dieses Abkommen war aber bei weitem nicht das einzige. Es wurde von "zahlreichen Unternehmensabschlüssen" begleitet. So vereinbarte der Energiekonzern RWE einen Vertrag über eine erste Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) Ende Dezember durch die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Es soll über ein schwimmendes Importterminal in Brunsbüttel nach Deutschland kommten. Scholz hat aber den reaktionären Golfstaaten auch ordentlich ins Gewissen geredet, dass sie mehr auf Menschenrechte achten und erneuerbare Energien ausbauen sollen ...

Merke: Es gibt böse Diktatoren (Putin), die der NATO in die Quere kommen, und gute Diktatoren, wenn sie ins imperialistische Konzept der Regierung passen.