Open-Air-Veranstaltung mit Reinhard Funk

Nicht nur der Inhalt der Broschüre zeigte: Wir leben in unruhigen Zeiten. Kurz vor Ende des Vortrags goss es kurzzeitig in Strömen. Insgesamt überwog aber der Sonnenschein und wir waren froh, die Veranstaltung trotz ungünsiger Wetterprognosen gemacht zu haben.

Vor der Lesung wurde das „Soldatenlied“ von 1916 aus dem Widerstand gegen den Ersten Weltkrieg vorgetragen. Reinhard Funk wies darauf hin, dass der deutsche Imperialismus zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen hat. Aktuell will die Bundesregierung mit Olaf Scholz an der Spitze die Bundeswehr zur modernsten Armee Europas ausbauen. Es wurde zum Widerstand gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs aufgerufen. So wurde in der Diskussion sowohl für die große Friedensdemonstration am 1. Oktober in Berlin geworben als auch für den Widerstand gegen die NATO-Konferenz Mitte Oktober in Essen.

Die Diskussion gab der Arbeiterklasse im Kampf gegen die Abwälzung der Krisen-und Kriegslasten große Bedeutung. Die Energiepreise und Inflation hängen direkt mit der Aufrüstung zusammen. Ein Industriearbeiter berichtete, dass die Broschüre wichtige Klarheit für den gemeinsamen Kampf gegen die Verschärfung der Ausbeutung brachte.

Mehrere Zuhörer bedankten sich für unsere Positionen und Aufklärung. Das kam auch im hohen Spendenergebnis von 126 Euro zum Ausdruck. Ein Teilnehmer trug sich für die Mitgliedschaft in der MLPD ein, weil das ganze kapitalistische System gestürzt werden muss.



Zum Ende wurde gemeinsam das bekannteste antifaschistische Lied der Welt „Bella Ciao“ gesungen.