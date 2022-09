Proteste gegen Inflation in verschiedenen Städten

Für den 17. September hatte der österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) unter dem Motto "Die Preise runter!" landesweit zu Demonstrationen aufgerufen. insgesamt beteiligten sich 32.000 Menschen - die größte Beteiligung gab es in Wien mit 20.000 Demonstranten, in Salzburg waren es 2.000. Aktionen gab es in allen neun Bundesländern. Die Demonstrationen hatte der ÖGB angesetzt eine Woche, bevor die offene Herbstlohnrunde startet. Der ÖGB fordert unter andrem einen Preisdeckel für Heizkosten, eine vorübergehende Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sowie eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen.