Quirliges Leben rund um Marx und Lenin

Der rege Zulauf beim beliebten Flohmarkt des Vermögensverwaltungsvereins Horster Mitte hatte aber nicht nur mit dem guten Wetter zu tun - die Sonne strahlte vom Himmel über der „Stadt der 1000 Feuer“. Die Inflation, unter der die Massen leiden und die die Preise für neue Waren in die Höhe treibt sorgte ebenfalls für guten Besuch. So konnte man von mehr als einer Besucherin und einem Besucher hören, dass sie mittlerweile dankbar für Angebote wie den Flohmarkt sind, da neue Waren mittlerweile so teuer sind, dass sie sie sich nicht mehr oder nur unter "Opfern" leisten können.

„Ich kann mir im Moment neuwertig einfach keine guten Elektrogeräte mehr leisten und will jetzt mal bei euch schauen, ob ich fündig werde. Ihr könntet den Flohmarkt ruhig noch häufiger machen“, so eine Besucherin. Entsprechend waren diesmal auch viele neue Gesichter zu sehen. Den Flohmarkt am verkaufsoffenen Sonntag in Gelsenkirchen Horst zu machen, war gut! Interessiert stöberten die Leute zwischen den Ständen. Gute Unterhaltungen mit den Bewohnern und Mietern der Horster Mitte und des Willi-Dickhut-Hauses kamen zustande. Nicht zuletzt gab es auch wieder das eine oder andere Selfie vor Marx und Lenin.

Und es gab viele schöne Sachen zu erwerben. Spannende und informative gebrauchte Bücher, gute Kleidung. Elektrische Geräte, benutzt, aber voll funktionsfähig, Spielzeug etc.

Der Verlag Neuer Weg hatte ein umfangreiches Antiquariat mit Büchern aufgebaut. Die Grillhähnchen und Thüringer Rostbratwürste fanden guten Absatz. Eine Besonderheit: Es wurden Muffins und Spritzgebäck, die am Abend zuvor beim Solidaritätsfest für Mouhamed Lamin Dramé in der Dortmunder Nordstadt angeboten worden waren, von einem Freund aus Gelsenkirchen auf dem Flohmarkt verkauft. Das Geld geht zu 100 Prozent an den Freundeskreis Mouhamed und wird für die dortige Solidaritätsarbeit verwendet werden. Der Flohmarkt ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Gelsenkirchen-Horst - und gelebte gute Nachbarschaft.