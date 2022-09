Zuerst ging es auf einem Trampelpfad steil bergauf - wie im Hochgebirge. Alina lernte, die Wegführerin zu sein. Sie las die Karte und trampelte Brennnesseln zur Seite. Weil es so steil war, fragten die ersten bald: „Wie weit ist es noch?“ Noch ziemlich weit, insgesamt sieben Kilometer. Aber Rotfüchse haben Power. Zwischendrin haben wir Pflanzen bestimmt und den abgestorbenen Wald betrauert.

Es war extrem heiß. Deswegen haben wir im Schatten Pausen eingelegt und auf Maja aufgepasst, die Kopfschmerzen hatte. Rojda hatte lila Hände, weil sie die ganze Zeit Brombeeren gesammelt hat. Nach zwei Stunden waren wir am Gipfel und konnten von oben auf das Camp herunterschauen. Leider hörte uns niemand, weil es Mittagessenszeit war. In einem Wald war Schatten und wir haben gemerkt, was der Unterschied zwischen einem lebenden und einem toten Wald ist: Kühle und Feuchtigkeit, Ruhe und viel mehr Pflanzen im Unterholz. Wir haben ein schwieriges Wald-Spiel gemacht: Einer hatte die Augen verbunden und die anderen mussten sich aus 20 Meter Umkreis lautlos anschleichen. Gewonnen hat, wer nicht gehört wurde bis er den Blinden abgeschlagen hat. Es hat bestimmt 15 Minuten gedauert, bis alle leise durch den Wald schleichen konnten.

Solange wir warteten und uns ausruhten, kam Amira auf die Idee ein Lied über die Wanderung zu dichten. Sie hatte auch eine tolle Melodie. Alle überlegten, was wir erlebt hatten und langsam formten sich daraus Strophen. Majas Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Deswegen hielten wir ein Auto an und der freundliche Handwerker brachte ein paar von uns zurück ins Camp. Die anderen schafften es aber auch durch die Hitze. Wir waren sooo stolz auf unsere Abenteuer. Rotfüchse haben Kraft, Mut, Schlauheit und Teamgeist. Wir schaffen alles! Und was bleibt? Ein neues Rotfuchs-Wanderlied!



Rotfüchse die wandern

(Melodie: What shall we do with a drunken sailor)



Bergab Bergauf ist kein Problem

das könnt ihr doch alle sehn

Rotfuchs-Fahnen, werden wehen

Rotfüchse die wandern



Refrain:

Hurra, wir werden's schaffen!

Hurra, wir werden's schaffen!

Hurra, wir werden's schaffen!

Rotfüchse, die wandern



Essen alle roten Beeren

Essen alle blauen Beeren

Essen keine grünen Beeren

denn die sind zu giftig.



Refrain



Wir sind große Umweltkämpfer

gehen einen Schritt voraus

andre folgen mit Applaus

Rotfüchse die wandern



Refrain

Machen kleine Stärkungs-Pausen

essen leckere Müsli-Riegel

dann kanns lustig weiter gehen

Rotfüchse die wandern



Refrain



Haben keine Angst vor Höhlen

haben keine Angst vor Zecken

haben keine Angst vor Wespen

Rotfüchse die wandern :)



Refrain