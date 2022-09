So geht Positivismus pur!

Offensichtlich haben 76% der 16-26-Jährigen Angst vor dem Klimawandel. Und sogar mehr Angst als vor dem Ukraine Krieg. Es wird gefragt: „Wie kann es sein, dass wir immer mehr wissen, aber dennoch nichts tun?“

Die Sorge ist durchaus berechtigt! Doch diese Fragen werden nur aufgeworfen. Offen bleibt in dem 30-minütigen Essey, warum es so weit gekommen ist und was die Lösungen sein könnten. Langsam werde ich nervös. Als Marxist-Leninist liegen für mich Ursachen und die Lösungen auf der Hand. Die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur als gesetzmäßige, zwanghafte Seite der imperialistischen Profiwirtschaft. Diese hat eine Dimension einer globalen Umweltkrise angenommen und erfordert einen gesellschaftsverändernden Umweltkampf mit den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt als Ziel. Arbeiter-, Jugend- und Umweltbewegung gemeinsam. Zum Beispiel am 23. September mit Fridays for Future am Global Strike Day.

Doch statt dieser Perspektive erfahre ich, dass an einem neuen „Transformationsdesign“ gearbeitet wird, das neue Worte wie „Solastalgie“ erfunden werden müssen. Dieses Wort beschreibt die Gefühle, wenn man zusehen muss, wie die Umwelt, deine nächste Nachbarschaft wie z.B. beim Braunkohletagebau zerstört wird. Werden derart das erwachte Umweltbewusstsein und auch unsere gemeinsame Kraft ignoriert, so braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich „ein Schatten auf die kollektiven Psyche legt“ oder „Depression Hochkonjunktur hat“. Dass man aus dem gemeinsamen Kampf auch Kraft tankt, dass man mit einer gesellschaftlichen Perspektive dem nicht ausgeliefert ist, kein Wort!

Dieses „Lebenszeichen" (so nennt sich die WDR-Serie) war interessant, aber schwer zu ertragen. Es ist ein Paradebeispiel, wie mit dem Positivismus bis zum Fatalismus als kleinbürgerlich-opportunistische Denkweise ein Damm gegen die materialistisch-dialektische Weltanschauung aufgebaut werden soll.

Wie geht’s euch dabei? Statt Solastalgie – Activity for a socialist future!