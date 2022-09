Ukrainische Bergarbeiter treten in den Streik

Im vergangenen Monat verhinderten die Bergleute die Einstellung eines neuen Direktors, da dieser vermutlich mit einem Veruntreuungsskandal in einem anderen Bergwerk in der Region in Verbindung stand. Sie erklärten, dass seine Ernennung auf Anweisung der örtlichen Smotriashchiy - ein Begriff für das Netz korrupter inoffizieller Aufseher im ukrainischen Kohlesektor - erfolgt sei. Der Direktor bestritt jegliches Fehlverhalten und sagte, gegen ihn werde nicht ermittelt.

Jetzt, so sagen die Bergleute, haben die Bemühungen, die Kontrolle über das Bergwerk zu übernehmen, eine neue Stufe erreicht, und die Bergleute sind in den Streik getreten, um ihre Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen zu schützen. Sie beschreiben eine krasse Abfolge von Ereignissen. Am 9. September traf ein neuer Manager mit einem Anwalt und einem Dutzend privater Sicherheitsleute in der Mine Nr. 9 ein. Während der amtierende Direktor Volodymyr Yurkiv eine Sitzung abhielt, versuchte der neue vorgeschlagene Manager, Serhiy Trotsko, Yurkiv und die anderen aus dem Büro zu entfernen.

Trotsko sagte, er sei vom ukrainischen Energieministerium neu ernannt worden, zeigte aber keine Kopie der Ernennungsurkunde vor, so Yurkiv. Das Ministerium bestätigte openDemocracy am 14. September, dass es Trotsko ernannt hatte. Dies führte zu einer Konfrontation zwischen den Bergarbeitern und Trotsko und seinem Sicherheitsteam. Die Leitung des Bergwerks Nr. 9 und Mykhailo Volynets von der Bergarbeitergewerkschaft haben ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht in der Lage waren, das Ministerium wegen der Krise zu kontaktieren. Volynets reichte sogar eine offizielle Beschwerde bei den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden über Trotskos Versuch der Übernahme ein.

Zu Beginn der Amtszeit von Wolodymyr Selenskij versprach der ukrainische Präsident, die Korruption im Kohlesektor auszumerzen. Die Arbeiter der Mine Nr. 9 bringen die jüngsten Ernennungen mit der möglichen Rückkehr korrupter Praktiken in Verbindung. Es ist nicht das erste Mal, dass Trotsko versucht, eine Führungsposition in der Kohleindustrie zu übernehmen und dabei auf Widerstand stößt. Vor drei Jahren versuchte er, mit Hilfe eines Anwalts, der zum Standort reiste, einen Posten als Direktor von Lvivvuhillia, dem staatlichen Kohleunternehmen in der Region Lviv, zu bekommen. Er scheiterte, nachdem Kohlearbeiter ihn daran hinderten, das Gebäude zu betreten.