Vorratsdatenspeicherung auch mit EU-Recht unvereinbar

Am Freitag, dem 16. September, fand in Italien ein landesweiter achtstündiger Streik der Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr statt. Aufgerufen hatten die Branchenorganisationen der Gewerkschaftsdachverbände CGIL, CISL, UIL, CISAL und UGL Der Streik war eine Protestaktion gegen die wachsenden Angriffe auf das Personal im ÖPNV, verbunden mit der Forderung, den notwendigen Schutz des Personals zu organisieren. Auch das Personal an den Fahrkartenschaltern streikte. Die Gewerkschaften hatten es abgelehnt, den Streik auf 4 Stunden zu begrenzen. Nur in dem Überschwemmungsgebieten der Region Marken wurde nicht gestreikt.