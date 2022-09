Tübingen

Wir kommen nach Berlin!

Nach unserem erfolgreichen Antikriegstag in Tübingen mit neun verschiedenen Gruppierungen gegen jegliche Waffenlieferungen an die Ukraine und gegen die Abwälzung der Krisen-und Kriegslasten auf die Bevölkerung führen wir jetzt die Auseinandersetzung um die Teilnahme an der bundesweiten Antikriegsdemonstration in Berlin am 1. Oktober 2022.

