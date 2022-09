Solidarität gegen die Angriffe auf United Mine Workers of America

Liebe Bergleute und liebe Familien und Freunde der Bergleute, herzlichen Glückwunsch zu eurer Ausdauer im Kampf gegen Warrior Met Coal und seinen unverschämten Angriff auf Euch, eure Familien und eure Gewerkschaft UMWA. Wir erklären uns mit eurem Kampf solidarisch und machen diesen unter den Kumpeln und Arbeitern hier in Deutschland bekannt. Wir sind empört über den unverschämten Angriff auf eure Gewerkschaft, United Mine Workers of Amerika.

Eure Gewerkschaft soll von einem Bundesaufsichtsgremium zu 13 Millionen Dollar Endschädigung verdonnert werden. Das ist ein Angriff auf das Streikrecht und Koalitionsrecht der Arbeiter. Damit sollen die Gewerkschaften zu zahnlosen Tigern degradiert und zu Hilfsorganen der Minenbesitzer umfunktioniert werden.

Auch herzliche Grüße an eure mutigen Frauen, die wir in einem Bericht im Sender arte gesehen haben. Haltet fest zusammen, ihr habt unsere volle Solidarität.

Oft kämpfen noch Bergleute unabhängig voneinander und wissen zu wenig voneinander. Wir haben in Deutschland auch wichtige Kämpfe geführt, wie den großen selbstständigen Bergarbeiterstreik 1997. Auch sind wir aktiv im Kampf gegen die Umweltverbrechen des Bergbaukonzerns RAG in Deutschland. Um uns zu vereinigen, Erfahrungen auszutauschen und unsere Kämpfe zu koordinieren möchten wir Euch herzlich zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Deutschland einladen. Sie findet vom 31. August bis 3. September 2023 in Thüringen / Deutschland statt. Was haltet ihr davon? Über eine Antwort würden wir uns freuen.

Wir Bergleute und Freunde sind in großer Sorge um den Weltfrieden. Treffen doch mit Russland und der NATO in der Ukraine Weltmächte mit atomaren Waffen aufeinander und es entsteht die akute Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Wir Bergleute lassen uns für einen imperialistischen Krieg nicht einspannen, denn: Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter und wir kämpfen darum, dass ukrainische und russische Bergleute an der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz teilnehmen können und sich gegen die Bergbaugesellschaften und ihre Regierungen verbrüdern.

Für eine Gesellschaft ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung.

Mit solidarischen Grüßen und ein herzliches Glück Auf

Bergleute und Freunde der Vorbereitungsgruppe der 3. Internationalen Vorbereitungsgruppe aus dem Kreis Recklinghausen / Deutschland

Einstimmig verabschiedet am 20. September auf unserem Vorbereitungstreffen.