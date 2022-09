Bootsunglück vor der Küste Syriens

Seit Jahren stranden immer wieder Wale an der australischen Küste, so leider auch jetzt wieder. Insgesamt sind 230 Tiere an der Westküste des australischen Bundesstaats Tasmanien gestrandet, nur 32 von ihnen konnten gerettet werden. Aktuell ist noch unklar, was die Ursache sei, so der Biologe Kris Carlyon. Die Körper der Wale werden nun nach Giftstoffen untersucht, dies könne eine mögliche Erklärung sein.