Briefträger und Eisenbahner im Streik

Am Freitag begannen in Großbritannien rund 115.000 Sortierer, Briefträger und Paketboten von Royal Mail mit einem 48-Stunden-Streik, um eine angemessene Lohnerhöhung durchzusetzen. Es ist der bisher größte Streik bei Royal Mail in diesem Jahr, die Gewerkschaft CWU hat weitere 19 Streiktage im Oktober und November bereits angekündigt. Am Samstag begannen rund 50.000 Eisenbahner, organisiert in den Gewerkschaften RMT, Aslef und Unite, mit ihrem Streik für höhere Löhne. Dieser Streik hat massive Auswirkungen im Bahnverkehr, nur rund 11 Prozent der Züge fahren.