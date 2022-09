Argument

Bundesinnenministerin Faeser spielt Geflüchtete gegeneinander aus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schwörte die Deutschen in der „Bild am Sonntag“ ein: „Wir sind gemeinsam in der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen, damit wir weiter den Menschen helfen können, die dringend unsere Unterstützung brauchen können.“

Von fu