Cork, Kerry, Galway, Mayo, Donegal: Pflegehelfer im 3-tägigen Streik

In Irland riefen vergangene Woche die Gewerkschaften SIPTU, INMU und Fórsa regional Gesundheitsbeschäftigte zu einem dreitägigen Streik auf, um Lohnerhöhungen durchzusetzen. Rund 1.000 Personen, die in der Heimbetreuung, der Krankenpflege, der Behindertenbetreuung, der Pflege und Physiotherapie beschäftigt, aber nicht Teil des staatlichen Gesundheitswesens sind, beteiligten sich am Streik in den südlichen und westlichen Grafschaften Cork, Kerry, Galway, Mayo und Donegal. Sie arbeiten in staatlichen Einrichtungen, sind aber bei privaten Subfirmen beschäftigt und verdienen erheblich weniger als staatlich Beschäftigte.