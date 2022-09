Daimler: Erste LKW-Fabrik in China eingeweiht

Diese Investitionsentscheidung steht im Widerspruch zum begonnenen außenpolitischen Wechsel der Außenpolitik der Bundesregierung gegenüber China. Denn das neuimperialistische China gehört inzwischen, zusammen mit Russland und anderen Ländern, zum politischen Gegner. So will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die staatlichen Investitions- und Exportgarantien zurückfahren, die für die Absicherung von Risiken für Investitionen wichtig sind. Doch da ziehen insbesondere die hiesigen Autokonzerne nicht mit, für die das China-Geschäft fast schon existenziell ist. „China ist für schwere LKW der größte Markt der Welt und bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial für Daimler Truck“1, sagt Vorstandsmitglied Karl Deppen. Solche Aussichten will sich der Konzern natürlich nicht entgegen lassen, im Kampf um die Verteidigung der Weltmarktführerschaft bei schweren LKWs.