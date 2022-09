„Eine Bewegung, die den ganzen angestauten Zorn der Menschen auf die Straße bringt"

Mehr als eine Woche ist seit dem brutalen Mord an Mahsa (Gina) Amini durch Schläger des Regimes vergangen. Diesmal hatten "Gashte Ershad" (iranische „Sittenpolizei“, Anm. RF-Red.) des Regimes die falsche Vorstellung, dass sie lediglich eine junge Frau festnahmen, um sie zu zwingen, sich dem Symbol der weiblichen Sklaverei in der Islamischen Republik zu unterwerfen – und dass das keine Folgen haben würde. Aber wie so oft erwarteten die Reaktionäre nicht, dass die Ermordung von Gina eine Bewegung hervorrufen würde, die den ganzen angestauten Zorn der Menschen auf die Straße bringen würde.

Die kurdische Stadt Saghes beerdigte ihre Tochter mit großer Trauer, und diese Beerdigung wurde zum Auftakt für riesige Aufstände, die nun nach mehr als einer Woche das ganze Land erfasst haben. Jetzt sehen wir eine Bewegung, die seit mehr als einer Woche die Straßen nicht nur tagsüber in eine Arena des Kampfes mit den Repressionskräften des Regimes verwandelt, sondern die die Repressionskräfte hier und da zurückgedrängt hat. Sie nehmen jede Nacht große Städte in Besitz und zünden, wo es die Machtverhältnisse zulassen, Orte und Symbole des Regimes an. … Wieder einmal behaupteten die Führer des Regimes, dass einige Menschen aus dem Ausland dafür bezahlt wurden, Unruhe zu stiften. Das behauptete der Präsident am Rande des UN-Gipfels und wiederholte es nach seiner Rückkehr in den Iran. Diese Reaktionäre stellten sich nicht vor, dass die Menschen, die in großen und kleinen Städten auf die Straße gingen und den Tod des Diktators forderten, die Menschen, die: „Tod dem Tyrannen, sei es der König oder der Führer“, riefen, die Frauen, die ihre Hijabs ablegten, auf den Straßen, im Feuer ihres Zorns, regelrecht brannten.

Und mit diesen Parolen und Kämpfen sagten sie „Nein“ zu jeder bürgerlichen Opposition, die von Kräften aus dem Ausland geführt wird. … Die Menschen sahen dasselbe. Sie sahen, dass sie seit Monaten gemeinsam eine Protestkundgebung abhalten. Und in der Zwischenzeit hat vor allem die rebellische Kraft der Frauen alle Grenzen und roten Linien des Regimes überschritten, und die Masse der Frauen hat nach Befreiung geschrien.

Wir hatten im Volksaufstand im Winter 1999 gesagt, dass dieser Aufstand der Ausdruck eines historischen Bruchs zwischen der Bevölkerung und dem Regime war. Und er war die Niederlage der verschiedenen Banden des Regimes. Nicht umsonst wurde die Parole: „Reformer, Fundamentalisten, es ist vorbei“ zur wichtigsten Parole dieses Aufstands. In der Analyse des Novemberaufstands sagten wir, dass es der Aufstand der Hungrigen war. Und wir sahen, dass die Menschen, nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Benzinpreiserhöhung, in mehr als 100 Städten gemeinsam auf den Straßen protestierten. Es waren keine Gespenster von jenseits der Grenzen, die die Städte in wenigen Stunden in eine Arena des Kampfes mit den Herrschern verwandelt hatten.

… Es stellte sich heraus, dass die Menschen keine müßigen Zuschauer der Klassenkämpfe der Gesellschaft sind. Sie hatten die heldenhaften Streiks der Stahlarbeiter von Haft Tepe und Ahvaz, den Streik der Lkw-Fahrer, den Streik der Eisenbahner, den HEPCO-Streik, den Streik der Azar-Ab, den Streik der Lehrer, den Rentner- und Studentenprotest und vor allem die Frauenproteste gesehen. Und dieses Mal waren diese Leute selbst zu den Hauptdarstellern in der Kampf-Arena geworden. All diese Komponenten waren Ausdruck der aggressiven Eigenschaften, die den Aban-Aufstand ausmachten.

Wir sprechen jetzt zu Recht über die Gina-Bewegung. Eine Bewegung, in deren Zentrum der Angriff heldenhafter Frauen auf die wichtigsten ideologischen Säulen des Regimes steht. Es war Wochen her, dass Frauen die "Hijab-und-Keuschheits"-Woche des Regimes mit beispiellosem Mut herausgefordert hatten, und jetzt hat der brutale Mord an Gina das enorme Potenzial der Wut der Frauen ans Licht gebracht. … Und genau in diesem wichtigen Moment wussten freiheitsliebende und gleichberechtigte Männer und alle, die diesen Kampf an der Seite der Frauen jahrelang geführt hatten, dass es ihre Pflicht war, diesen mutigen Frauen beizustehen. Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie die Frauenprotestbewegung ein neues Kräfteverhältnis in der Gesellschaft schaffen kann.

Wir können kühn behaupten, dass alle Teile der Gesellschaft und radikale und fortschrittliche Protestbewegungen ohne Zögern Unterstützungsbekundungen abgegeben haben. Nur einen Tag nach der Ermordung von Gina schrieb der Massenaufstand der Stadt Marivan in seiner Ankündigung: „Der Grund für die Erniedrigung von Frauen ist die kapitalistische Kultur und sind die Gesetze sowie reaktionäre und patriarchale Traditionen. In einer Gesellschaft, in der Frauen als zweites Geschlecht gelten, und Männer und ihre Macht sie als Eigentum betrachten, werden Frauen jeden Tag Gewalt und Übergriffen ausgesetzt, sie werden getötet oder zum Selbstmord gezwungen.“ Drei Organisationen von Rentnerverbänden schrieben: „Wir sind ein Teil des sozialen Volkskörpers und der Protestbewegung der Rentner, gegen all die Hasssituationen, die sie seit über vier Jahrzehnten verantworten und mit denen sie uns Menschen vertrieben haben.“ Sie fuhren damit fort, dass "der Kampf des Volkes geführt wird, um alle Leiden der Armut, Unterdrückung, Versteinerung, Plünderung und Korruption loszuwerden. Und er wird geführt, um eine Macht loszuwerden, die für ihr Überleben und ihren Fortbestand auf Waffen und Reichtum angewiesen ist. … Das Busfahrer-Syndikat, Wahed schrieb: „Proteste, Streiks und Gerichtsverfahren sind die unbestreitbaren Rechte der Menschen im ganzen Land, und die Regierung sollte wissen, dass Unterdrückung, Verschwörungen und falsche Szenarien dies nicht unterdrücken können. Die gewaltsamen Protestwellen und landesweiten Streiks werden alle Unterdrücker mit sich nehmen.“ Der Koordinierungsrat der Ölvertragsarbeiterproteste kündigte in seiner Erklärung an: „Die zunehmende Intensivierung des Kreislaufs von Unterdrückung und Brutalität durch die Regierung hat die Gesellschaft heute in einen Zustand der Rebellion und Revolution versetzt, und sie hat die Notwendigkeit der Einheit von angestellten Öl-Arbeitern und Kurzarbeitern deutlich gemacht. Aktion und praktische Solidarität sind nötig, um diese höllische Situation zu beenden." Am Ende erklärt der Betriebsrat, dass „alle Öl-Kollegen und Arbeiter des Arbeitszentrums zu mehr Solidarität aufrufen“.

Aber diese größere Solidarität kann nur durch die Verbindung zwischen Straße und Fabrik entstehen. Und die vorherigen Aufstände haben gezeigt, dass die repressiven Kräfte des Regimes ohne die Unterstützung der Straße und der Fabrik, ohne einen landesweiten politischen Streik auf der Straße und in der Fabrik nicht geschlagen werden können. In der aktuellen kritischen Situation kann die Arbeiterklasse als Klasse und Führer der Gesellschaft nur mit einem Generalstreik hervortreten, um das bestehende kapitalistische System und die islamische Brutalität durch ihre revolutionäre Alternative zu ersetzen. Die Gelegenheit sollte nicht verpasst werden. Die Fortsetzung der aktuellen Proteste ist garantiert.