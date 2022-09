„Eine Bewegung, die den ganzen angestauten Zorn der Menschen auf die Straße bringt“

Mehr als eine Woche ist seit dem brutalen Mord an Mahsa (Gina) Amini durch Schläger des Regimes vergangen. Diesmal hatten "Gashte Ershad" (iranische „Sittenpolizei“, Anm. RF-Red.) des Regimes die falsche Vorstellung, dass sie lediglich eine junge Frau festnahmen, um sie zu zwingen, sich dem Symbol der weiblichen Sklaverei in der Islamischen Republik zu unterwerfen – und dass das keine Folgen haben würde. Aber wie so oft erwarteten die Reaktionäre nicht, dass die Ermordung von Gina eine Bewegung hervorrufen würde, die den ganzen angestauten Zorn der Menschen auf die Straße bringen würde.

Die kurdische Stadt Saghes beerdigte ihre Tochter mit großer Trauer, und diese Beerdigung wurde zum Auftakt für riesige Aufstände, die nun nach mehr als einer Woche das ganze Land erfasst haben. Jetzt sehen wir eine Bewegung, die seit mehr als einer Woche die Straßen nicht nur tagsüber in eine Arena des Kampfes mit den Repressionskräften des Regimes verwandelt, sondern die die Repressionskräfte hier und da zurückgedrängt hat. Sie nehmen jede Nacht große Städte in Besitz und zünden, wo es die Machtverhältnisse zulassen, Orte und Symbole des Regimes an. … Wieder einmal behaupteten die Führer des Regimes, dass einige Menschen aus dem Ausland dafür bezahlt wurden, Unruhe zu stiften. Das behauptete der Präsident am Rande des UN-Gipfels und wiederholte es nach seiner Rückkehr in den Iran. Diese Reaktionäre stellten sich nicht vor, dass die Menschen, die in großen und kleinen Städten auf die Straße gingen und den Tod des Diktators forderten, die Menschen, die: „Tod dem Tyrannen, sei es der König oder der Führer“, riefen, die Frauen, die ihre Hijabs ablegten, auf den Straßen, im Feuer ihres Zorns, regelrecht brannten.

Und mit diesen Parolen und Kämpfen sagten sie „Nein“ zu jeder bürgerlichen Opposition, die von Kräften aus dem Ausland geführt wird. … Die Menschen sahen dasselbe. Sie sahen, dass sie seit Monaten gemeinsam eine Protestkundgebung abhalten. Und in der Zwischenzeit hat vor allem die rebellische Kraft der Frauen alle Grenzen und roten Linien des Regimes überschritten, und die Masse der Frauen hat nach Befreiung geschrien. ...

Hier kann der komplette Beitrag gelesen werden