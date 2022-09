Entlastungs-Tarifvertrag auch in Hessen?

Am Mittwoch wird es zu Verhandlungen um bessere Arbeitsbedingungen für Tausende Beschäftigte des Uniklinikums Frankfurt am Main kommen. Wenn diese Verhandlungen scheitern, wird ver.di für Donnerstag und Freitag zum Warnstreik aufrufen.

Die Klinikleitung bereitet bereits eine Notfallversorgung vor. Ver.di fordert eine personelle Entlastung der 4000 Kolleginnen und Kollegen. Der Zeitdruck macht den Kolleginnen und Kollegen am meisten zu schaffen.

Mit dem langen Streik in NRW haben die Kolleginnen und Kollegen Durchhaltevermögen und Kampfgeist bewiesen. Jetzt geht es in Frankfurt weiter. In Hessen gibt es zwei Universitätskliniken - neben Frankfurt am Main noch das Uniklinikum Gießen-Marburg, das privatisiert ist und zur Rhön-Klinikum AG gehört.