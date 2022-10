Erinnerungsstücke aus den letzten 40 Jahren Parteiaufbau gegen eine Spende erstehen

Liebe Freundinnen und Freunde der MLPD, wir möchten euch auf diesem Weg ermöglichen, Erinnerungsstücke aus den letzten 40 Jahren Parteiaufbau der MLPD gegen eine Spende zu erstehen.

Sicher werden in den nächsten Wochen Filmveranstaltungen stattfinden, um allen einen Einblick in das wunderbare Jubiläumsfest zu 40 Jahren Parteiaufbau zu ermöglichen. Und einige werden in der Liste (siehe hier) das eine oder andere Stück finden, mit dem auch persönliche Erinnerungen verbunden sind. Oder ihr findet Dekorationsstücke für Versammlungsräume, Treffs der Partei oder des Internationalistischen Bündnisses, bzw. Geschenke für Freunde, Genossen, für Besuche bei Vereinen oder Organisationen.

Greift zu! Die Preise für das Einstiegsgebot sind nur Orientierung für eine Spende. Bei Interesse muss nicht dieser Pries erzielt werden. Eine gute Spende reicht.

Das Geld gebt bitte über die Kontaktadressen weiter - mit dem Hinweis: 40 Jahre MLPD-Erinnerungsstücke

Hier die Liste mit den Stücken