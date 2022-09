Felixstowe Containerhafen wieder im Streik

1.900 Arbeiter im größten britischen Containerhafen sind wieder in den Streik getreten, dieser wird bis zum 5. Oktober dauern. Damit sind derzeit, mit den Hafenarbeitern in Liverpool, 3.400 Hafenarbeiter im Streik, was 60 Prozent des britischen Containerverkehrs lahmlegt und erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten haben dürfte. Die Hafenarbeiter weigern sich, eine Lohnerhöhung von 7 Prozent zu akzeptieren, während die Inflationsrate über 12 Prozent liegt. Die Gewerkschaft Unite fordert mindestens 10 Prozent. Ende der Woche sollen auch die Streiks der Eisenbahner und der Postarbeiter wirder aufgenommen werden.