Habeck lässt Neckwarwestheim und Isar 2 weiter laufen

Ein Streik von mehr als 5.600 Arbeitern in mehreren Reifenfabriken in Argentinien bringt Automobilwerke zum Stillstand. Seit dem 22. September streiken die Arbeiter in verschiedenen Reifenfabriken, darunter Bridgestone, Pirelli und FATE, und legen fast die komplette Reifenproduktion in Argentinien still. Dies hatte umgehend Konsequenzen für die Autoproduktion, zwei Werke von Toyota und Ford setzten Schichten aus. FATE, die Gewerkschaft der Arbeiter in den Reifenfabriken, hatte das Angebot der Unternehmen, die Löhne um 38 Prozent anzuheben, entschieden zurückgewiesen - schließlich liegt die Inflationsrate bei mindestens 60 Prozent. Inzwischen versucht die argentinische Regierung, den Streik zu beenden.