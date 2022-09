Demonstration und Kongress am 1. und 2. Oktober in Berlin

Kein Geld übrig? Was kann man machen?

Mit der Demonstration „Wir zahlen nicht für Eure Kriege – Wir stehen gegen Eure Kriege auf!“, die am kommenden Samstag, 1. Oktober, um 12 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin starten wird, steht das nächste Highlight der neuen Friedensbewegung in den Startlöchern.

Von ffz