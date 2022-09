Lesermeinung zur neuen Bundeswehrzentrale

Zu den Aufgaben zählen Terrorabwehr und Zerschlagung von Aufständen - ein alter faschistischer Geist scheint durch.

Wen wundert es wirklich, wenn die Herrschenden und allen voran die Ampel-Koalitionäre, ein nicht ganz unbekanntes Instrument der Überwachung des Volkes und seiner gewaltsamen Disziplinierung installieren? Die Väter des neuen „Heimatschutzes“ haben ihre Vor- und Ausbilder, die aus den Reihen der Faschisten nach 1945 die Geheimdienste, Polizei und Bundeswehr in der BRD aufbauten und mit ihrer Ideologie ausrichteten.

Es sei nur an den SD, die Gestapo, den Volkssturm und „Feind hört mit“ erinnert – alles Instrumente der alten Faschisten bei der Unterdrückung des Volkes. Entgegen der Verfassung wird nunmehr die Bundeswehr gegen mögliche Proteste von Bürgerinnen und Bürgern in Stellung gebracht. Den kommenden sozialen Auseinandersetzungen für menschliche und auskömmliche Lebensverhältnisse soll gewaltsam begegnet werden - ein nachhaltiger Konflikt mit dem kapitalistischen System, ein heißer Herbst, kündigt sich an.

Es wird auch öffentlich mit Pomp der 50. Jahrestag der Gründung der GSG 9 mit einem Symbol gefeiert, das ganz stark an die Nahkampfspange der Wehrmacht erinnert. Deutlicher kann auf die Vergangenheit der Begründer der Bundesrepublik nicht hingewiesen werden.