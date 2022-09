„Nieder mit allen imperialistischen Kriegen! - Wir werden nicht für euren Krieg bezahlen!“

Durch den Angriff auf die Ukraine vor mehr als sechs Monaten hat Russland wieder einmal seine imperialistische Seite gezeigt. Es ist aber insbesondere die NATO, angetrieben von den USA, Deutschland, England und den anderen imperialistischen Ländern, die diesen Krieg angezettelt und geschürt haben.

Ein Krieg auf Kosten der Armen, Werktätigen, Frauen und Kinder. Weder die NATO noch Russland werden diesen Krieg kurzfristig beenden!

Insbesondere die NATO mit ihren Mitgliedern USA, Deutschland, Großbritannien und einigen weiteren Ländern hat kein Interesse daran, dass dieser Krieg kurzzeitig beendet wird. Die NATO bezweckt somit die Schwächung von Russlands militärischer Kraft und Fähigkeiten!

Um es mit den Worten der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock auszudrücken, soll „Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfen“! 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die deutsche Außenpolitik eine in jüngster Zeit noch nie dagewesene Kriegsrolle eingenommen.

Es ist wieder eine Politikerin von Bündnis90 / Die Grünen, die an vorderster Stelle pure Kriegstreiberei betreibt! Anscheinend ist die deutsche Außenministerin in die Fußstapfen ihres Parteikollegen und Ideologen Joschka Fischer getreten und hat ihn sogar in der Rhetorik überholen können! Joschka Fischer war es, der in der damaligen rot-grünen Bundesregierung die Zerschlagung Jugoslawiens vorantrieb! Deutschland ist neben den USA und Großbritannien einer der größten Waffenlieferanten, der Waffen in die Ukraine liefert. Die deutschen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Heckler & Koch, ThyssenKrupp, Krauss-Maffei und andere verdienen an diesen Krieg. Auch die von der deutschen Bundesregierung geplanten zusätzlichen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zeigen in welche Richtung sich Deutschland bewegt!

Hier kann die komplette Erklärung gelesen werden