Noch Plätze frei: Kommt mit zu den Herbststudienfreizeiten!

Was erwartet euch? Eine Teilnehmerin aus dem letzten Jahr berichtet: „Letztes Jahr waren wir mit einer ganzen Jugendgruppe in Daaden in der Zehntscheune. Wir haben immer den halben Tag zusammen im Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ gelesen. Dann gab es Einheiten, in denen wir über das Gelesene diskutiert haben. Da konnte jeder seine Erfahrungen einbringen, z. B. zum Antikommunismus im Schulunterricht. Und wir haben anhand der Texte, die wir gemeinsam gelesen haben, gemeinsam Argumente trainiert. Dann haben wir aber auch gemeinsam Freizeit gemacht: Wir haben einen Waldspaziergang gemacht, einen Filmabend, haben jeden Tag gemeinsam gekocht. Morgens haben wir immer Sport gemacht. Einen Tag sind wir nach Siegen gefahren und haben dort trainiert, das Buch zu verkaufen. Die ganze Woche hat einem viel mehr Sicherheit gegeben, denn in Diskussionen heutzutage ist man ja sehr gefordert. Außerdem ist das Haus in Daaden sehr schön, die Leute waren nett und wir konnten uns ein bisschen erholen!“

In diesem Jahr geht es um die Broschüre „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ und um die Durchblick-Broschüre „Schau hinter die Kulissen!“ Der Krieg in der Ukraine verschärft sich immer weiter, die Preise steigen enorm, Umweltschutzmaßnahmen werden zurückgenommen - aber eine neue starke Friedensbewegung, die all das bekämpft, entsteht nicht spontan! Dafür braucht man Klarheit über die Ursachen dieser Krisen. Alles, was man tut, muss vorher durch den Kopf! Damit ihr selbst besser durchblickt und andere überzeugen könnt, braucht ihr die Herbststudienfreizeiten! Deshalb: Meldet euch noch heute an beim Jugendverband REBELL unter geschaeftsstelle@rebell.info

Das sind die Termine:

Daaden: 10. Oktober bis 15. Oktober (vorgesehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus NRW), Adresse: Lamprechtstr. 41, 57567 Daaden, Anreise am 9. Oktober bis 22 Uhr. Kosten: 120 Euro.

Alt Schwerin: 17. Oktober bis 22. Oktober (vorgesehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Norden), Adresse: Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Anreise am 16. Oktober bis 22 Uhr. Kosten: 120 bis 150 Euro.

Daaden: 24. Oktober bis 28. Oktober (vorgesehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland), Adresse: Lamprechtstr. 41, 57567 Daaden, Anreise am 23.Oktober bis 22 Uhr. Kosten: 100 bis 120 Euro.

Reichenbach: 24. Oktober bis 29. Oktober (vorgesehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Thüringen, Ost, Berlin-Brandenburg), Adresse wird noch bekannt gegeben, Anreise am 23. Oktober bis 22 Uhr. Kosten: 100 Euro, ggf. weniger.

Nürnberg: 29. Oktober bis 1. November (vorgesehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bayern), Adresse wird noch bekannt gegeben, Anreise am 29. Oktober bis 8 Uhr. Kosten: 120 Euro bis 150 Euro.

Blaubeuren bei Ulm, 30. Oktober bis 4. November (vorgesehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Baden-Württemberg), Adresse: Naturfreundehaus im Ried, Riedweg 21, Anreise 30. Oktober um 11.30 Uhr. Kosten: 110 Euro.



Ihr braucht Bettwäsche, Sportkleidung, wenn ihr habt Arbeitskleidung, Laptop und/oder Schreibzeug. Der Teilnehmerbeitrag wird vor Ort bezahlt.