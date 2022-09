REBELL denkt über Weihnachtsgeschäft nach

Wir freuen uns - obwohl es noch etwas hin ist - auf den Weihnachtsmarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen. Mit den Kindern der ROTFÜCHSE haben wir in Bochum ganz aktuell angefangen, leckere Apfel-Zimt-Marmelade herzustellen. Beim Weihnachtsmarkt wird der REBELL eine eigene Hütte machen und wir freuen uns darauf, wenn viele REBELL- und ROTFUCHS-Gruppen dafür etwas zum Verkaufen beisteuern.

Es gibt dafür viele Vorschläge:

Selbst gebastelten Weihnachtsschmuck, z. B. Anhänger oder Kugeln für den Weihnachtsbaum mit Rotfüchsen drauf.

Tüten mit gemischten Weihnachtsplätzchen oder Lebkuchenmänner und -frauen

Selbstgemachte Marmelade, Seife, Kerzen, usw.

Selbstgebastelte Weihnachtskarten

Sicher habt ihr auch noch viele Vorschläge und Ideen!