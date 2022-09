Referenden sind Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker

Russland hat seine imperialistische Aggression gegen die Ukraine in der Hoffnung auf einen kurzen siegreichen Krieg begonnen, ist aber gescheitert. Vor der Mobilisierung hat Russland mehrere Niederlagen an der Front erlitten. Anstelle der ursprünglichen Pläne, die Ukrainer zu assimilieren und die gesamte Ukraine zu annektieren, versucht der russische Imperialismus nun, zumindest einige Positionen zu retten. Zu diesem Zweck werden in den besetzten Gebieten Volksabstimmungen abgehalten. Zu berücksichtigen sind auch die Besonderheiten der russischen Militärgesetzgebung: Nach russischem Recht können zum Militärdienst eingezogene Soldaten nicht im Ausland kämpfen. Wenn besetzte Gebiete zu russischen Gebieten erklärt werden und die Ukraine ihre Gegenangriffe fortsetzt, kann Russland dies als Aggression gegen sein eigenes Territorium werten und Wehrpflichtige an die Front schicken. Dieses Szenario würde Russland freie Hand bei der Verabschiedung von Gesetzen geben, die den Einsatz von Massenvernichtungswaffen erlauben.

Die Russische Maoistische Partei lehnt Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine ab, weil dort ein Prinzip befolgt werden soll: "Es ist wichtiger, WER die Stimmen zählt, als WIE abgestimmt wird". Die Ergebnisse des Referendums sind bereits bekannt, die Behörden der besetzten Gebiete geben ihre politischen Erklärungen und Pläne ab und zählen sie bereits als Teil der Russischen Föderation mit überwältigenden Ergebnissen – 80 bis 90 Prozent FÜR. Es ist geplant, während des Referendums an jede Tür zu klopfen, um die Stimmabgabe zu registrieren, und die begleitenden russischen Streitkräfte werden natürlich zusätzlichen Druck erzeugen. Wir halten diese Referenden für einen eklatanten Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, da es sich erstens um Gebiete handelt, in denen die Bevölkerung mehrheitlich ukrainisch ist, und zweitens um einen ungeheuerlichen Missbrauch der Demokratie.

Am 21. September kündigte die russische Regierung eine "teilweise militärische Mobilisierung" an. Die mitmobilisierten Bürger werden den Vertragspartnern gleichgestellt und sollen in die Ukraine geschickt werden. Es ist schwer, das Ausmaß der Mobilisierung vorherzusagen, da widersprüchliche Informationen eingehen und man den russischen Nachrichtenmedien, die in letzter Zeit jegliche Gespräche über eine Mobilisierung dementiert haben, keinen Glauben schenken kann. Das unklare Verständnis des Ausmaßes der Mobilisierung hat die russische Gesellschaft in zwei Gruppen gespalten: Die einen lehnen die Nachrichten völlig ab (und versuchen, ins Ausland zu fliehen, protestieren bei Aktionen und unterstützen das Regime nicht mehr), die anderen glauben, dass die Mobilisierung sie und ihren Kommunikationskreis nicht betreffen wird (sie glauben, dass nur Veteranen mit Kampferfahrung rekrutiert werden, wie die bürgerliche Propaganda sagt).

Hinzu kommt die schwache Protestkultur in Russland: Eine Reihe von Faktoren (der Einfluss des sowjetischen Revisionismus der Generation der 1950er- bis 1980er-Jahre, die fast vollständige Säuberung des politischen Spielfelds, die aktive Unterstützung des russischen Imperialismus und der Politik Putins durch die offizielle Opposition) haben dazu geführt, dass die Zahl der Teilnehmer an Protestaktionen gering ist und politische Forderungen oft nur schwach zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig ist jede Kritik am Krieg und an der Regierung gesetzlich verboten; jede kleinste Protestaktion oder ein unbedachtes Wort kann zu hohen Geldstrafen, Verhaftungen und Gefängnis führen. Der 21. September ist durch mehrere Fälle gekennzeichnet, in denen Verhaftete mit Mobilisierungsvorladungen belegt wurden.

Die jetzigen Proteste können die Situation in Russland und an der Front nicht ändern. Die Massen sind immer noch von der militärischen Raserei und der faschistischen Propaganda des Putin-Regimes gefangen. Auf die russischen Marxisten-Leninisten, auf alle friedlichen und demokratischen Kräfte in Russland wartet ein großes Werk. Unsere Pläne sind die, den Mobilisierten zu helfen, der Einberufung zu entgehen, sie zu agitieren, indem wir ihnen das Wesen der Ereignisse erklären, und mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die es nicht geschafft haben, zu entkommen. ...

Wir betonen, dass wir, die Maoisten, im Gegensatz zu den russischen Liberalen, die alle Soldaten der russischen Armee als Kriminelle betrachten und ihnen mit Gefängnisstrafen drohen oder ihnen im besten Fall anbieten, einfach die Front zu verlassen oder sich zu ergeben, die Soldaten nicht als Ausgestoßene der russischen Armee betrachten. Wir verstehen, dass einige von ihnen unter dem Druck der Offiziere in die Ukraine gegangen sind, während andere einfach glauben, dass sie eine gute Tat tun. Unsere Arbeit besteht darin, den Soldaten der Russischen Föderation das Wesen dieses Krieges zu erklären und ihnen zu helfen, sich gegen ihre Kommandeure zu organisieren. ...