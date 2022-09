Verheerender Wirbelsturm über Florida

Bereits am 26. September rief der Bundesstaat Florida den Notstand aus. Der Wirbelsturm hinterlässt eine Schneiße der Zerstörung. Zerfetzte Straßen, schwimmende Autos, ineinandergequetschte Yachten. Von mehreren Toten ist die Rede, wie viele Opfer es sind, lässt sich noch nicht abschätzen.

Viele Menschen in Südflorida haben alles verloren. Über 2 Millionen Haushalte haben aktuell keinen Strom mehr. Der Hurrikan zieht aktuell weiter in Richtung South Carolina. Die Windstärke beträgt aktuell über 100 Stundenkilometer und in einigen Gebieten ist der Wasserstand einen Meter über dem Normalwert.

Auch in anderen Teilen der Erde nehmen verheerende Wirbelstürme zu. So machen sich aktuell auch Menschen auf Jamaika für einen Wirbelsturm der Stufe 3 bereit. Hurrikan „Fiona“ wütete noch bis vor kurzem als einer der stärksten Stürme über Kanada. Über die Philippinen fegte noch am 25. September der Supertaifun „Noru“ und brachte enorme Mengen Regen und Organböen.

Das zeigt, der Protest für wirksamen Schutz gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit ist von elementarer Bedeutung. Die guten Gelegenheiten dafür sind die bevorstehende Herbstdemonstration am 1. Oktober in Berlin und der ICOR¹-Umweltkampftag am 12. November.