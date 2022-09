Er stammt aus Syrien. Große Familie, viel um die Ohren – kurz: Er war bisher nicht zu der Feier gekommen. „Aber dann“ sagte er, „rief mich mein Bruder aus der Türkei an: 'Hör mal, bei euch in Gelsenkirchen ist eine Marx-Statue aufgestellt worden. Das ist doch deine Stadt! Bist du etwa nicht dabei?!?'“ Er hatte die Enthüllung in einem türkischen Internet-TV gesehen. Also machte sich unser Bekannter auf den Weg und schoss ein Legitimations-Selfie - er und Marx – und schickte es in die Türkei. Der Bruder war zufrieden und unser Bekannter blieb auch noch bis in den Abend.