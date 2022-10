Dammbruch in Diamantenmine

Dem Bericht wurde jedoch vom Minenbesitzer Jagersfontein Developments widersprochen, der der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte: "Es hat keinen weiteren Einbruch in der Anlage gegeben". Die Berichte über einen weiteren Einsturz seien "unbegründet und unwahr", hieß es. Bei dem Bruch, der sich Berichten zufolge am Dienstagabend ereignete, trat dieses Mal Wasser aus.

Am 11. September brach in der Mine ein Damm, der Abraummaterial enthielt, wobei zwei Menschen ums Leben kamen und Häuser im nahe gelegenen Wohngebiet Charlesville weggespült wurden. Xolani Tseletsele, der Bürgermeister von Kopanong, sagte gegenüber eNCA, der Vorfall habe sich gegen 21 Uhr ereignet. "Mir wurde gesagt, dass der Damm aufgrund der Regenfälle der letzten zwei Tage gebrochen ist, aber es war nur Wasser. Ich bin jetzt vor Ort und habe mir das Ganze angeschaut. Es fließt kein Wasser mehr in die Gemeinde, aber der Vorfall hat die Panik in der Gemeinde zurückgebracht", sagte Tseletsele. Bei dem jüngsten Vorfall wurden keine Schäden oder Todesopfer gemeldet, aber er ereignete sich fünf Tage, nachdem die Provinzregierung sich verpflichtet hatte, das Leben derjenigen wieder aufzubauen, die bei der Katastrophe vom 11. September ihre Häuser und ihr Land verloren hatten, so eNCA. In einem Bericht über die Maßnahmen, die zur Unterstützung der Betroffenen ergriffen wurden, teilte das Büro des Premierministers mit, dass die Such- und Rettungsaktion für zwei vermisste Personen noch im Gange sei, berichtete der Sender.

Hier gibt es alle Infos zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, die vom 31. August bis 3. September 2023 in Thüringen / Deutschland stattfinden wird.