Dockers-Revue - zusammenhalten wie die Hafenarbeiter

Mit lokalen Freestyle-Rappern, kurdischen Saz-Klängen und „Zukunftsmusik“ aus St. Pauli mit Arbeiterliedern – das war zusammen mit einem tollen Crêpe-Stand der Rahmen. Um die sechzig Leute waren gekommen.

Im Mittelpunkt des Events standen die Live-Berichte von Hamburger Hafenarbeitern, die führend den Streik – der erste nach über 44 Jahren (!) - in der Tarifrunde in diesem Sommer organisiert hatten. Gespannt verfolgten die Anwesenden die Berichte, wenn die Docker erzählten, wie sie als ver.di-Vertrauensleute selbst lernen mussten, in wenigen Wochen aktiv zu werden und plötzlich Demonstrationen von Tausenden anführten.

Einer von ihnen kaufte sich extra ein Megaphon, damit sie auf den Kaianlagen selbstorganisierte Pausenversammlungen zur Information und Organisation der Kolleginnen und Kollegen durchführen konnten – z.T. mit hunderten von Kollegen! Die Hafenarbeiter legten sich mit ihren Konzernen, der Polizei und Hetzartikeln in der Presse an.

Diese Initiativen der gewerkschaftlichen Basis mussten bis zum Schluss gegen Widerstände der reformistischen Gewerkschaftsführung durchgekämpft werden. Als wichtiges Fazit zogen die Kollegen: Wir haben gelernt, als Arbeiter zu denken und zu handeln: Die Spaltung zwischen den Kaianlagen wurde überwunden. Wir haben uns nur auf uns verlassen – das ist gut so! Auch wenn der Abschluss ein faules Ei war – wir wissen jetzt wie wir kämpfen müssen!

Es war ein Abend voller wertvoller Informationen, solidarischer Diskussion und neuer Beziehungen, die – wie zu Airbus-Verrauensleuten – entstanden! Durch Spenden wurden allein für die Solidarität mit den zu Geldstrafen verurteilen Balkonisten aus St. Pauli 100 Euro gesammelt. Für das Rote Fahne Magazin wird gerade ein ausführliches Interview mit Hafenarbeitern erstellt. Wir sind gespannt!