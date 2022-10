Am Sonntag, den 25. September, setzte die Polizei in Paris Tränengas ein, um Demonstranten daran zu hindern, die iranische Botschaft zu erreichen. In London griff die britische Polizei in der Nähe der iranischen Botschaft ebenfalls eine Versammlung an.

Wir protestieren gegen die Anwendung von Gewalt und den Angriff auf das Demonstrationsrecht - wir unterstützen den Kampf der Frauen im Iran und in der ganzen Welt mit all unserer Kraft und rufen auf, die Kämpfe des iranischen Volkes für Demokratie und Freiheit zu vervielfachen!

Frankreich macht sich aus imperialistischen wirtschaftlichen und politischen Gründen, denen die Menschenrechte geopfert werden, zum Komplizen des faschistischen iranischen Regimes: "Frankreich, es reicht mit dem Schweigen." (...)

Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis prangerte die vielfältige Gewalt gegen Frauen in der ganzen Welt an. Sie stellte fest, dass die "größten patriarchalen Gewalttäter (...) das Staats- und Familiensystem der feudalen, kapitalistischen und imperialistischen Länder (sind)." (Schlussresolution der Konferenz)

Wir schließen uns dem bewundernswerten und heldenhaften Kampf unserer Schwestern im Iran an, wo die Slogans "Jin, Jiyan, Azadî" (Frauen, Leben, Freiheit) auf den Straßen widerhallen. Wir reichen allen Ausgebeuteten und Unterdrückten die Hand, um eine Kraft zu schmieden, die den Imperialismus besiegen kann. Wir rufen dazu auf, sich der internationalen Mobilisierung zur Unterstützung des Kampfes des iranischen Volkes anzuschließen.

Im Vertrauen auf den Sieg ruft die Konferenz von Tunis alle Frauen auf :

Frauen und Mädchen der Welt - unsere Zeit ist gekommen!