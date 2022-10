Frauen protestieren gegen Terroranschlag

Wie schon berichtet wurde am 28.September in Frankfurt am Main über einen Entlastungstarifvertrag verhandelt. Anscheinend sind die Verhandlungen für die Beschäftigten nicht erfolgreich gelaufen. Denn am 29. und 30. September kam es zu ersten Warnstreiks. Die Beschäftigten des Uniklinikums in Frankfurt kämpfen wie erst die Kollegen in NRW für einen Entlastungstarifvertrag für mehr Personal. Die Verhalnden sind sich in einigen Punkten auch schon einig nur es gibt nur in Unterschiede bei wichtigen Details. Verdi fordert mehr Personal für den Patiententransport während die Klinikleitung hofft mit dem Umbau der Transportwege sich lange Wege zu sparen.

Über Korrespondenzen über den Streik von Kollegen würden wir uns freuen.