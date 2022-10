Null Toleranz gegenüber rechten „Querfront“-Demonstrationen

Sicherlich besteht nur eine Minderheit von ihnen aus offenen Faschisten oder pro-AfD-Leuten. Die Mehrheit sind selbständige Kleinbürger, die um ihre Existenz fürchten, Impfgegner oder auch Menschen voller Wut über die Berliner Politik, aber einem noch niedrigen Klassenbewusstsein. Missbräuchlich werden auch berechtigte Kritiken aus den Massen an der Rolle des imperialistischen Westens im Ukrainekrieg oder an sozialer Verelendung aufgegriffen. Verbreitet ist ein extremer Negativismus, nach dem eben „alles scheiße“ sei. Suggeriert wird, es gäbe „deutsche Interessen“, während die Klassenwirklichkeit und der proletarische Klassenkampf konsequent ausgeblendet wird. Über Monate wurden solche Aktionen von den bürgerlichen Massenmedien hochgejubelt - jetzt werden in den Talkshows und in den Zeitungen Krokodilstränen geweint, während die originale und fortschrittliche Montagsdemo und der Protest von links in der öffentlichen Darstellung unterdrückt wird.

Die Organisatoren wenden eine durchtriebene soziale Demagogie an, indem auch Forderungen und Losungen aus der Friedens- oder der Arbeiterbewegung scheinbar aufgegriffen werden, um sie reaktionär umzudeuten. Bewusst werden auch vage Losungen herausgegeben wie „Für Frieden und Freiheit“, hinter die sich so abstrakt fast jeder stellen kann und womit von den wirklichen Inhalten und Methoden abgelenkt wird.

Ein Beispiel: Am 5. Oktober warnte Tino Chrupalla, Bundessprecher der faschistoiden AfD und ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag, verlogen vor einer Verschärfung des Ukraine-Kriegs und höheren Gaspreisen. Was tun? Ganz einfach: „Wir fordern, Nord Stream 1 und 2 so schnell wie möglich zu reparieren, zu öffnen und zu sichern.“ Gezielt wird von Faschisten und anderen Ultraeaktionären, teils aber auch aus der Linkspartei oder der DKP, verbreitet, der Betrieb von Nord Stream 1 und besonders 2 sei dringend geboten. Es gibt eine Petition unter dem Motto "Nord Stream 2 statt Gasumlage", die auf Karl Krökel von der Kreishandwerkerschaft Dessau zurückgeht (mehr zu dem Querfront-Mann Krökel). Diese warnt davor, dass „renommierte Unternehmen den Standort Deutschland“ verlassen könnten – von wegen Handwerkspolitik! Das sogenannte „Aktionsbündnis für Sozialproteste“ ruft auch noch zur Unterstützung auf. Führende Leute dort waren schon an der Spaltung der Montagsdemobewegung 2004 beteiligt. Übrigens ist die Gasumlage schon weg – aus Angst der Herrschenden vor fortschrittlichen Protesten.

Nord Stream öffnen, also ein zentraler Beitrag für Frieden und gegen die Heizkostenexplosion?