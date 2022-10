Iran: „Mein Name ist Mahsa Amini!“

Tausende von australischen Iranern sind in der Woche nach dem Tod der kurdischen Iranerin Mahsa Amini, auch bekannt als Zhina, auf die Straße gegangen. Die 22-Jährige hatte nach ihrer Verhaftung durch die religiöse Sittenpolizei Irshad drei Tage im Koma gelegen und war in der Haft gestorben, nachdem sie mit einem Schlagstock geschlagen worden war. Amini, die aus einer der kurdischen Regionen Irans nach Teheran gereist war, war verhaftet worden, weil sie "unangemessene Kleidung" trug, nachdem ihr Hidschab als zu locker empfunden worden war. In allen größeren iranischen Städten kam es zu Protesten, und es ist bekannt, dass mindestens 41 Menschen bei der Niederschlagung von Protesten von der Polizei erschossen wurden. Iraner aller Ethnien und religiösen Überzeugungen haben sich im Kampf gegen das repressive Regime zusammengeschlossen.

In Australien begannen die Proteste letzte Woche, als sich hunderte von australischen Iranern und ihre Unterstützer vor der größten Bibliothek in Melbourne versammelten. Wie im Iran haben sich auch hier viele Männer für die Freiheit der Frauen eingesetzt. Eine zweite Kundgebung in Melbourne fand am Wochenende statt, bei der sich eine Frau die Haare abschnitt, während die Menge "Freiheit" skandierte. Auch in Sydney gab es Kundgebungen, in Brisbane fand eine auf dem King George Square statt, in Canberra gab es eine Kundgebung, und in Perth und Adelaide fanden Kundgebungen statt, an denen Hunderte teilnahmen.

Der Organisator der Kundgebung in Perth, Mehdi Ghatei, sagte, er habe noch nie eine so große Versammlung von Iranern in Perth gesehen. Er sagte, er habe die Kundgebung organisiert, um den Menschen im Iran, die durch ihre Regierung von der Welt abgeschnitten sind, eine Stimme zu geben.