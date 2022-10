Klartext

Karl Lauterbach ist im Krieg

Karl Lauterbach, wie ihn jeder kennt: Mit zerrauftem Haar in diversen Talkshows, immer in Sorge vor dem Corona-Virus und um die Menschen in Deutschland. Ein Politiker, dem man das soziale Engagement abnimmt. So sollte man denken. Bis letzten Samstag.

Korrespondenz aus Magdeburg