Nein zum NATO-Kriegsrat in Essen!

Hier treffen sich 200 bis 300 hochrangige Militärs, Politiker und Vertreter der Rüstungsindustrie, um ihre Strategien abzustimmen und Geschäfte zu machen. Das diesjährige Thema lautet: „Sicherheitspolitik im Zeitalter der Großmächte-Konkurrenz.“ Im Klartext: Hier wird ein Dritter Weltkrieg vorbereitet – aus Sicht der NATO, ausgerichtet gegen ihre Hauptgegner China und Russland.

Wir wollen keine Kriegsplanung in unserer Stadt! Wenn sie von Sicherheit reden, meinen sie Krieg. Während die Münchner Sicherheitskonferenz die öffentliche Meinung beeinflussen will, soll diese Konferenz ohne große Öffentlichkeit stattfinden. Machen wir dem einen Strich durch die Rechnung!

Wir sind gegen jede imperialistische Politik. Wenn wir uns hier gegen die NATO richten, verurteilen wir ebenso klar die Politik Putins. Wir sind solidarisch mit allen Friedenskräften in der Ukraine und in Russland. Und wir halten es mit Karl Liebknecht, der mutig mitten im Taumel des Ersten Weltkriegs vor dem deutschen Imperialismus warnte: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“ Die Kehrseite der historischen Aufrüstung in Deutschland erleben wir aktuell mit einer Politik der massiven Verarmung der Bevölkerung.

Das Internationalistische Bündnis hat eine Kundgebung angemeldet. Alle Friedenskräfte sind eingeladen, gemeinsam am offenen Mikrofon über die Politik der NATO aufzuklären, zu protestieren und zu diskutieren. Bringt eure Transparente, Schilder und Fahnen mit! Auch Infotische sind möglich.

Wann und wo?

Mittwoch, 12. Oktober, 17.30 Uhr bis 19 Uhr, Kundgebung am Rüttenscheider Stern (Rüttenscheider Straße auf der Höhe vor Aldi / dm).