Wie aus dem Manager-Lehrbuch, der Auftritt des neuen Chefs Martin Sander auf der Betriebsversammlung: Erst mal kleinlaut: „Ich bedaure sehr, was mit Saarlouis passiert, aber das lief alles vor meiner Zeit, da kann ich nichts dafür." Zu billig, sich aus der Verantwortung zu stehlen! Dann uns Kölnern Honig ums Maul schmieren: „Ihr habt bewiesen, dass ihr Autos bauen könnt ….“ Gleichzeitig unterschwellig drohen: „1 Milliarde Euro Investitionen, das ist ein Riesen-Vertrauensvorschuss aus Amerika. Ihr müsst beweisen, dass der gerechtfertigt ist.“

Und dann zum großen Motivationsappell übergehen: „Wir können das, lasst uns hier richtig Geld verdienen!“ Dass am Ende er derjenige sein wird, der am meisten Geld verdient, dürfte allen klar sein. Markige Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir mit dem Management nicht in einem Boot sitzen.

Wie Saarlouis zeigt – wenn‘s ums Geld geht, sind denen die Arbeiter scheißegal.