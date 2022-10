So dramatisch wären die Auswirkungen eines Atomkriegs

Im August 2022 veröffentlichte die renommierte Zeitschrift „naturefood“ eine neue Studie zu den Auswirkungen eines Atomkriegs, besonders auf die Nahrungssituation. Obwohl diese Analyse ausdrücklich alle daramatischen Wirkungen und Wechselwirkungen behandelt, würden die Folgen für Mensch und Natur an Dramatik kaumk zu überbeieten sein. Wir veröffentlichen an dieser Stelle Auszüge aus der Studie.

„Die durch die Detonation von Kernwaffen verursachte atmosphärische Rußbelastung würde das Erdklima stören und die terrestrische und aquatische Nahrungsmittelproduktion einschränken. Wir verwenden Klima-, Ernte- und Fischereimodelle, um die Auswirkungen von sechs Szenarien stratosphärischer Rußeinträge abzuschätzen, und prognostizieren die gesamten Nahrungskalorien, die in jeder Nation nach dem Krieg zur Verfügung stehen, nachdem die gelagerten Nahrungsmittel verbraucht wurden. (...) Wir schätzen, dass bei einem Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan mehr als 2 Milliarden Menschen und bei einem Krieg zwischen den USA und Russland mehr als 5 Milliarden Menschen sterben könnten, was die Bedeutung einer globalen Zusammenarbeit zur Verhinderung eines Atomkriegs unterstreicht.

In einem Atomkrieg würden Bomben, die auf Städte und Industriegebiete gerichtet sind, Feuerstürme auslösen und große Mengen Ruß in die obere Atmosphäre einbringen, die sich weltweit ausbreiten und den Planeten rasch abkühlen würden. Eine derartige Rußbelastung würde zu jahrzehntelangen Störungen des Erdklimas führen, was sich auf die Nahrungsmittelproduktionssysteme an Land und in den Ozeanen auswirken würde. In den 1980er Jahren wurden die Auswirkungen des nuklearen Winters auf die weltweite landwirtschaftliche Produktion und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln für 15 Länder untersucht, aber neue Informationen erlauben es uns nun, diese Schätzungen zu aktualisieren. (...) Ein Krieg zwischen Indien und Pakistan, die in letzter Zeit immer mehr Atomwaffen mit höherer Leistung anhäufen , könnte eine stratosphärische Belastung von 5-47 Tg (1 Teragramm = 1 Megatonne) Ruß verursachen. Ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten, ihren Verbündeten und Russland - die mehr als 90 % des weltweiten Atomwaffenarsenals besitzen - könnte mehr als 150 Tg Ruß und einen nuklearen Winter verursachen. Während die durch den Einsatz weniger Atomwaffen in die Stratosphäre eingebrachten Rußmengen geringere globale Auswirkungen hätten , könnte es nach Beginn eines Atomkriegs sehr schwierig sein, die Eskalation zu begrenzen.“

Quelle: https://www.nature.com/articles/s43016-022-00573-0 15.8.22 (eigene Übersetzung)

Die Forscher weisen eindringlich darauf hin: „Diese Daten zeigen uns Eines: Wir müssen verhindern, dass ein Atomkrieg jemals geschieht“, sagte Robock. „Wenn es Atomwaffen gibt, können sie auch eingesetzt werden. Das Verbot von Atomwaffen ist die einzige langfristige Lösung.“