Streik vor dem zweiten „Prime Day“

Ende September begannen 280 Arbeiter und Fahrer in Lagerhäusern von Sysco in Syracuse im US-Bundesstaat New York mit ihren Streik für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Am 1. Oktober schlossen sich rund 300 Sysco-Arbeiter in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts an. Vertreter der Teamster-Gewerkschaft erklären, dass der Streik unausweichlich war, weil das Management massive Verschlechterungen für die Arbeiter durchsetzen wollte. Sysco ist ein Lieferunternehmen für Nahrungsmittel aller Art. Sysco versucht, mit dem Einsatz von Fremdfirmen zur Auslieferung der Waren den Streik zu unterlaufen.